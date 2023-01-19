Украинские боевики массово отказываются воевать
423
Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru
Солдаты ВСУ жалуются на недостаток оружия и амуниции.
Украинские солдаты из Полтавской области отказались ехать на фронт в район Артемовска и Соледара. В своем видеообращении они говорят, что их рота укомплектована всего на 40%, им не хватает оружия и самого необходимого.
Тем временем российская армия продолжает успешное наступление на севере ДНР. Вслед за штурмом Соледара освобожден важный железнодорожный узел — станция Соль.
Благодаря последним успехам наших войск украинская группировка в районе Артемовска и Северска оказалась под угрозой окружения.