Евгения Добровольская: «Женщины острее, чем мужчины, чувствуют свое одиночество»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

По мнению народной артистки РФ, каждый человек совершает подвиг, едва проснувшись — идет навстречу непредсказуемой судьбе.

Народная артистка РФ Евгения Добровольская порассуждала о недоступном большинству женском счастье за кулисами спектакля «Космос» в МХТ имени Чехова. Ее героиня, учительница английского языка из маленького городка, в постановке именно такая: одинокая и разочарованная, оставившая годы больших чувств где-то позади, но все еще мечтающая о пресловутом принце на белом коне.

Как отметила актриса, персонаж ее неоднозначен, что делает его только ближе к портрету рядовой незамужней женщины немолодых лет. Ее судьба драматична, даже трагична, и в такой действительности жить не хочется. Поэтому учительница в своем воображении рисует лучший мир, чистый и светлый, в котором якобы живет. Беда — когда две ее реальности сталкиваются.

«Женщины острее, чем мужчины, чувствуют свое одиночество, ненужность. С одной стороны она нужна все время — приготовить, убрать, погладить, выслушать, а с другой стороны она не получает того, чего бы хотела — ласки, заботы, принца на белом коне», — говорит Добровольская о причинах всеобщей женской трагедии.

На вопрос, как же преодолеть внутренний конфликт и справиться с пустотой в душе, актриса пошутила — надо к психологу. Но тут же поправила себя, сказав, что каждый — сам себе психолог и спаситель.

«Каждый день мы просыпаемся и совершаем подвиг. Подвиг вступления в эту жизнь, которая неизвестно что нам принесет», — отметила она.

Евгения Добровольская была замужем трижды. От первого избранника — коллеги Вячеслава Баранова — она родила сына Степана, от второго, Михаила Ефремова, сына Николая. В третьем браке с кинооператором Дмитрием Мананниковым, который был расторгнут в прошлом году, она стала мамой дочери Анастасии. Актриса также растит наследника Яна от Ярослава Бойко.

Роман с женатым артистом, как известно, не перерос в нечто большее и не разрушил его семью. Однако бывший возлюбленный в 2022-м, как и сама Добровольская, подал документы на развод.

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