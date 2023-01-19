Грянет буря! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72 и расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук».

Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью БПЛА, уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, в также иностранная военная техника на правом берегу Днепра.

ЗРК «Бук» способен уничтожать любые летательные аппараты, а также низколетящие крылатые ракеты. В ходе круглосуточного боевого дежурства личный состав обнаруживает, сопровождает и уничтожает различные летательные аппараты противника и средства воздушного нападения, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха позиций Вооруженных Сил Российской Федерации, а также важнейших административных и промышленных объектов.