Мария Захарова рассказала о «врожденном уродстве» Олафа Шольца

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Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Россия должна потерпеть неудачу в своей операции на Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова снова жестко ответила на нападки на Россию. В частности, она прокомментировала заявление канцлера Германии Олафа Шольца о поражении РФ в конфликте с Украиной.

«Врожденное уродство Шольца», — написал Захарова в Telegram-канале.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Шольц заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Запада в таком объеме, в каком потребуется, а также добавил, что Россия должна проиграть в этом конфликте.

При этом он ушел от ответа на вопрос о поставках стране немецких танков Leopard 2.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин назвал победу России неизбежной благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Мария Захарова осадила немецкую коллегу. По ее словам, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок утратила моральное право рассуждать о правде и лжи после признания экс-канцлера ФРГ Меркель в истинной цели Минских соглашений.