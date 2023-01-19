Лариса Удовиченко может лишиться возможности ходить после перелома позвоночника

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; Instagram* / ya.osteopat; 5-tv.ru

Народная артистка РФ не смогла выйти на сцену из-за серьезной травмы спины и попала в больницу. К каким последствиям может привести такое несчастье в 67 лет, рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.

Народную артистку РФ Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. О степени тяжести травмы никто не говорит, однако известно, что актриса не смогла выйти на сцену.

Чтобы узнать о возможных последствиях повреждения позвоночника для здоровья 67-летней Ларисы Удовиченко и примерных сроках реабилитации, 5-tv.ru связался с врачом-остеопатом, травматологом Сергеем Евдокимовым.

«Перелом позвоночника — достаточно серьезная травма. Срок реабилитации зависит от тяжести состояния. От того, насколько сильный перелом, есть смещение отростков или это трещины в позвонке. От этого будет зависеть, насколько поврежден спинной мозг. Повреждение может быть в качестве ушиба — это хороший прогноз по восстановлению. А может быть разрушение позвонка, образование осколков или сдавление самого позвоночного столба», — рассказал врач.

Какие проблемы со здоровьем возникнут у человека в случае перелома позвоночника, зависит не только от силы, но еще и от места травмы. Выделяют несколько отделов — шея, грудь, поясница.

«Если поясничный отдел, могут пострадать нижние конечности — от потери чувствительности до полного обездвиживания. Могут быть проблемы с органами малого таза — с мочеиспусканием, допустим. Если грудной отдел, могут страдать все выше размещенные органы и нарушаться их функция. В том числе, кишечник и желудок. Особенно опасно если повреждения происходят выше уровня диаграммы — у человека может произойти нарушение дыхания», — сообщил Сергей Евдокимов.

Он повторил, что длительность реабилитации при травме позвоночника зависит от силы перелома. Если это просто трещина, то человек может восстановиться в течение полугода без каких-либо последствий. Если что-то более серьезное, то сроки восстановления индивидуальны. Последствия — тоже. Многое зависит от реабилитации.

«Изначальная задача медиков — зафиксировать позвонок. Если было раздробление, он восстанавливается хирургическим путем. Если полное его разрушение, то за счет скрепления нескольких ниже- и вышележащих позвонков он полностью фиксируется», — рассказал о вариантах первоначального лечения Сергей Евдокимов.

Если травма легкая, человеку достаточно покоя и приема лекарств для восстановления костной ткани и функций организма. Если травма была более тяжелой, возникла потеря чувствительности или другие неврологические нарушения, потребуются физические упражнения. В самых тяжелых случаях двигательные функции восстанавливают с помощью массажей, рефлексотерапии и комплексов ЛФК.

Лариса Удовиченко пока не давала комментариев о переломе позвоночника и не выходила на связь с поклонниками. Ранее 5-tv.ru писал, что причиной несчастья могло стать падение актрисы во время репетиции, и публиковал подробности ее госпитализации.

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