Инфографика: возможности и последствия при банкротстве
При банкротстве нужно учитывать серьезные последствия
Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosseforp; 5-tv.ru
Существует несколько видов банкротства. Какой выбрать вам?
Если гражданин России не может продолжить обслуживать свои кредиты, то он может пройти процедуру банкротства — судебное или внесудебное.
Судебное банкротство:
- работает с января 2015 года
- для граждан с долгом свыше 500 тысяч рублей
- необходимо доказать свою неплатежеспособность
- процедура платная
- можно пользоваться раз в пять лет
Внесудебное банкротство:
- процедура бесплатна
- достаточно подать заявление в МФЦ
- можно пользоваться раз в десять лет
Обязательное требование — оконченное исполнительное производство, доказывающее отсутствие денег и имущества для погашения долга.
Однако у банкротства имеются и свои последствия. Например, ухудшается кредитная история, непросто получить кредит в банке, нельзя занимать руководящие должности, а также сложно будет открыть свое дело.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, можно ли без последствий списать долги.