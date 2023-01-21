Инфографика: возможности и последствия при банкротстве

Магдалина Нуар 12

При банкротстве нужно учитывать серьезные последствия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosseforp; 5-tv.ru

Существует несколько видов банкротства. Какой выбрать вам?

Если гражданин России не может продолжить обслуживать свои кредиты, то он может пройти процедуру банкротства — судебное или внесудебное.

Судебное банкротство:

  • работает с января 2015 года
  • для граждан с долгом свыше 500 тысяч рублей
  • необходимо доказать свою неплатежеспособность
  • процедура платная
  • можно пользоваться раз в пять лет

Внесудебное банкротство:

  • процедура бесплатна
  • достаточно подать заявление в МФЦ
  • можно пользоваться раз в десять лет

Обязательное требование — оконченное исполнительное производство, доказывающее отсутствие денег и имущества для погашения долга.

Однако у банкротства имеются и свои последствия. Например, ухудшается кредитная история, непросто получить кредит в банке, нельзя занимать руководящие должности, а также сложно будет открыть свое дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, можно ли без последствий списать долги.

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