Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год

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О решении Москвы не вносить денежный взнос представителей организации должен уведомить МИД РФ.

Власти России отказались платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Принять предложение МИД РФ, согласованное с Минфином, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Там же отмечается, что о данном решении Европейскую экономическую комиссию ООН в скором времени уведомит МИД РФ.

В этом контексте нужно отметить, что минувшим днем президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации международных договоров Совета Европы. В частности, в России перестанут действовать Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция о пресечении терроризма, Устав Совета Европы и еще более десяти документов.

О решении России покинуть Совет Европы по собственной воле стало известно в марте 2022 года. Власти РФ назвали этот шаг взвешенным и обдуманным. В МИД РФ подчеркнули, что это не скажется на правах и свободах россиян. Конституция страны гарантирует их не в меньшей степени, чем Европейская конвенция по правам человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что России даст внесенный Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы.