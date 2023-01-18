Терапевт рассказала, кому смертельно опасно окунаться в прорубь на Крещение

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Купание в проруби для людей с проблемами здоровья может закончиться плачевно — от потери сознания в ледяной воде до летального исхода.

Купание в проруби подходит только здоровым людям, а вот для некоторых оно может быть даже смертельно опасно. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Чернышова.

По ее словам, готовиться к купанию лучше с осени, начиная закалять организм. Но больным людям врач рекомендует вовсе отказаться от этой идеи.

«Ни в коем случае нельзя купаться всем, кто болен на данный момент: ни с температурой, ни с насморком, ни с кашлем, ни с больным зубом, ни с пробками в миндалинах. Любой намек на плохое самочувствие и воспалительный процесс в организме — это стоп-факторы. Купание в проруби может еще больше напрячь иммунную систему и спровоцировать ухудшение состояния», — цитирует врача «Вечерняя Москва».

Также людям с болезнями сердца необходимо перед купанием в проруби получить разрешение врача. В худшем случае сердечник может потерять сознание и утонуть.

Врач отметила, что при возникновении давящей боли за грудиной после купания нужно срочно обратиться в больницу.

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