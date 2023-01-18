Можно понять: почему Германия не хочет поставлять Украине тяжелые танки Leopard 2

Шольц уклонился от ответа на вопрос о поставке Украине тяжелых танков Leopard 2

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Несмотря на раздающиеся из Киева требования дать больше оружия, нежелание канцлера Германии соглашаться можно понять. Достаточно заглянуть в результаты социологических опросов.

Канцлер Германии Олаф Шольц уклонился от ответа на вопрос о поставке Украине немецких тяжелых танков Leopard 2 во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

В своей речи Шольц подчеркнул, что Киев может рассчитывать на помощь Запада на протяжении всего конфликта с Россией.

«Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется <…> Российская агрессия должна потерпеть неудачу», — сказал канцлер.

После этого из зала прозвучал вопрос, стоит ли Украине в ближайшее время ждать поставок танков Leopard 2. В ответ Шольц повторил свои прежние мысли.

«Мы сотрудничаем по этому вопросу с нашими друзьями и партнерами и ничего не делаем в одиночку», — ушел от ответа политик.

При этом Олаф Шольц призвал избегать такого развития событий, при котором конфликт на Украине превратится в войну между Россией и НАТО.

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Власти Украины уже не столько просят, сколько требуют от Германии поставить танки Leopard 2. В Берлине неоднократно отвечали, что действовать по этому вопросу будут только в координации с союзниками.

В последние дни давление на канцлера ФРГ по поводу поставок танков Украине особенно усилилось. При этом нежелание Олафа Шольца соглашаться можно понять. Почти каждый второй (45%) гражданин Германии высказался против отправки Leopard 2 на Украину — это результаты декабрьского опроса, проведенного социологическим институтом YouGov

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Болгарии предложили передать Киеву коз вместо танков Leopard. Так в стране ответили на постоянные просьбы президента Украины Владимира Зеленского дать ему оружие.