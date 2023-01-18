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В случае обострения конфликта между Североатлантическим альянсом и РФ Польша может стать основным полем боя.

Из-за действий польского руководства республика рискует быть втянута в военный конфликт с Россией. Такой сценарий развития событий обернется для Варшавы полным крахом. Об этом написала обозреватель газеты Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

По мнению колумнистки, Польшу нельзя назвать самостоятельным государством, а при возможном обострении отношений между НАТО и Россией народ республики станет «пушечным мясом».

«Понятно, что Польша не представляет собой сколько-нибудь значимого или даже самостоятельного политического образования, а является одним большим полигоном и возможным полем боя для того, чтобы оттеснить Россию как можно дальше на восток, что также соответствует немецким концепциям», — говорится в статье журналистки.

При этом Сильвия Горлицкая убеждена, что бурная антироссийская пропаганда замылила глаза полякам, которые не осознают реальную мощь российской армии. Из-за обилия недостоверной информации они считают, что РФ не способна справиться с «разваливающейся Украиной» поскольку использует устаревшую технику.

Также журналистка подчеркнула, что Россия не стремится уничтожить миллионы украинцев и не использует тактику выжженной земли. Однако в случае возможного конфликта с Польшей стратегия РФ может измениться. В любом случае, обозреватель газеты Myśl Polska убеждена, что Варшава не сможет противостоять перед силой России и обречена на уничтожение.

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