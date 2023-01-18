«Это неизбежно»: Владимир Путин назвал три условия победы России в СВО

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Глава государства считает, что Россия обязана защищать людей, которые считают себя частью нашей культуры.

Сегодня, 18 января, на встрече с работниками Обуховского завода в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине точно завершится победой России.

Он привел несколько причин, почему это произойдет. Во-первых, по его словам, наша страна производит в три раза больше ракет ПВО, чем США. Второй причиной будет сплоченность русского народа и героизм военных.

«С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта», — заявил Владимир Путин.

По мнению главы государства, главная основа для развития России и ее дальнейшей победы — это все сферы жизни нашей страны. Например, здравоохранение, промышленность или социальная сфера.

В своей речи Путин упомянул и о том, что власти Киева продолжают прославлять пособника Адольфа Гитлера Степана Бандеру. Именно поэтому сегодняшний режим на Украине можно называть неонацистским, а Россия не может не защищать тех людей, которые считают себя частью русской культурой с помощью Вооруженных сил.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Россия намерена прекратить бесчинства киевского режима в Донбассе.