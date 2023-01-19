Невероятные судьбы: как Инна Чурикова и Владимир Меньшов после смерти стали «соседями»

Инну Чурикову похоронили рядом с ее другом Владимиром Меньшовым

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Новодевичье кладбище в Москве стало новым местом встречи двух артистов России.

Актриса Инна Чурикова и режиссер Владимир Меньшов в течение нескольких десятилетий общались и крепко дружили. Судьба сложилась так, что и похоронены друзья были совсем рядом. Об этом сообщают dni.ru.

Известно также, что Чурикова и Меньшов родились с разницей всего в четыре года, а сама актриса сыграла одну из главных ролей в комедии Меньшова «Ширли-Мырли».

«Инна Михайловна — теперь папина «соседка»… Рядышком. Один за другим. Вот бы они удивились, узнай об этом тогда. Какие же невероятные пазлы сюжета складывает судьба», — написала дочь режиссера Юлия Меньшова.

Вчера, 17 января, Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Актриса скончалась в больнице на 80-м году жизни 14 января. Артистка последние десять дней провела в Боткинской больнице, куда была доставлена еще 4 января. О смерти легендарной актрисы общественности сообщил Марк Варшавер, директор театра Ленком Марка Захарова. Причины смерти Инны Чуриковой пока не называются.

Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года. Из-за противопоказаний 82-летний артист не был вакцинирован от коронавируса, который впоследствии стал причиной его смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сын и супруг Инны Чуриковой простились с ней на коленях.