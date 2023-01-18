Дубцова опровергла слухи о личной жизни своего 16-летнего сына: «Расходимся!»

Фото: © РИА Новости / Александра Майданюк

Снимок, выложенный знаменитостью, вызвал неоднозначную реакцию пользователей.

Слухи о личной жизни 16-летнего сына опровергла певица Ирина Дубцова. Женщина опубликовала снимок Артема с подружкой, взбудоражив аудиторию. В интернете девушку уже окрестили эскортницей и приписали роман с отпрыском селебрити. Однако знаменитость уверяет, что нет никакой сенсации, а ребята просто вместе отдыхают в Дубае. Кроме того, по словам звездной матери, примерять статус бабушки она пока не собирается.

«Мы катаемся на карусельках. Это дети, они отдыхают вместе с родителями. Друзья мои — расходимся. Ничего интересного, мы в парке аттракционов», — подытожила Дубцова.

Несколько дней назад исполнительница показала повзрослевшего Артема. Несмотря на то, что парень выглядит старше своих лет, певица по-прежнему называет его малышом. В целом аудитория положительно отреагировала на фото, но нашлись и так называемые хейтеры, которым Дубцова весьма достойно ответила.

По ее словам, подросток в свои годы экстерном окончил десятый класс и сейчас готовится к итоговому экзамену. Более того, он знает два языка, а именно, английский и испанский. Также молодой человек занимается музыкой, а в списке его увлечений автомобили и компьютеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кем мечтает стать сын Ирины Дубцовой.