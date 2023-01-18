Монеточка «подешевела»: депутат Госдумы жестко приземлил сбежавшую из РФ певицу

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Парламентарий не сомневается, что жизнь уже начала наказывать артистку с уральскими корнями.

Певица Монеточка, раскритиковавшая Россию из-за СВО, нарвалась на жесткую критику депутата Государственной думы Максима Иванова. С ней политик обрушился на артистку после того, как увидел антироссийское выступление певицы в сети.

«Все-таки удивительно, как стремительно „подешевел“ этот человек в угоду политической конъюнктуре, как самозабвенно он слил свою репутацию и наплевал на Родину. А ведь была перспективным музыкантом. Печальное зрелище», — написал парламентарий Telegram-канале.

Также он ответил на вопрос, как, по его мнению, нужно наказывать артистку и стоит ли вообще это делать. Депутат не сомневается, что девушке и так уже приходится расплачиваться за свои поступки.

«Конфисковывать имущество, лишать гражданства и так далее? Полагаю, что нет. Самое страшное, что с ней может произойти, уже происходит — народное презрение», — добавил законодатель.

Кроме того, отметил Иванов, его знакомый фермер тоже разочарован поведением землячки. Настолько, что решил на своей ферме назвать свиноматку Монеточкой.

«Я, — говорит, — сейчас у себя на комплексе свиноматку Монеточкой назову. имя в самый раз: тоже вся в грязи, постоянно подхрюкивает своим поросям». В общем, стала Монеточка даже не копеечкой, а ломаным грошом. Жаль», — заключил политик.

Как известно, после начала спецоперации уральская певица Монеточка осудила Россию за действия на Украине, а позже и вовсе демонстративно покинула страну и отменила запланированные в РФ концерты. Новым местом жительства артистки стал литовский город Вильнюс. Накануне нового года она объявила о запланированном европейском турне.

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