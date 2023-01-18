Череп стал игрушкой для собак: на набережной Петербурга нашли голову в пакете

Около реки Ивановка в Петербурге мужчина с собакой обнаружил человеческий череп

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Страшные находки чередуются в городе с не менее страшными событиями.

Человеческий череп, вмерзший в лед, нашел житель Санкт-Петербурга. По данным 5-tv.ru, страшная находка лежала под кустом у реки Ивановки в Красносельском районе, когда собачник увидел ее.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются. Возможно, череп обглодали собаки. Известно, что сейчас на месте работают криминалисты и следователи, ожидая МЧС для дальнейшего извлечения черепа изо льда.

Жуткой находкой заинтересовались в Следственном комитете. На месте происшествия следователи проводят осмотр.

«Извлеченные костные фрагменты направлены для судебно-медицинского исследования», — отметили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Впрочем, Петербург славится подобными происшествиями, подарившими городу дурную славу. Перед новогодними праздниками в Северной столице произошла странная авария. Пьяный петербуржец возвращался с корпоратива на каршеринговом автомобиле. Водитель даже не заметил, как сбил человека, а после ездил по городу с телом на крыше.

Прежде чем остановиться, горе-автолюбитель проехал несколько проспектов. Разбитую машину нашли очевидцы, а сбитый мужчина еле дышал. Медики зафиксировали смерть. Автомобилиста не было ни в салоне, ни рядом с машиной, ее двигатель был заглушен.

Водителя правоохранители задержали на утро после аварии. Его вычислили по аккаунту в каршеринговой компании. Задержанный не сразу вспомнил ночные события. После того, как он отвез коллегу домой, поехал по месту жительства и почувствовал удар, но останавливаться не стал, якобы чтобы не создавать пробку. Погибший работал на крупном металлургическом заводе, у мужчины осталась жена и двухлетний сын.

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