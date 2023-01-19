«Я так не хочу»: почему Юлия Барановская не может родить ребенка

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Знаменитость сейчас чувствует себя по-другому и может запросто расплакаться.

Телеведущая и многодетная мать Юлия Барановская призналась, что хотела бы еще детей, но есть одна проблема. Об этом она рассказала в интервью 7Дней.ru.

Знаменитость считает, что детям все же нужна полная семья.

«Некоторые люди говорят: «Ну, хочешь — роди, в наше время это элементарно. Но я так не хочу. Мне нужно, чтобы была семья: мама, папа…», — заявила Барановская.

Она также добавила, что если бы задумалась о детях, то хотела бы мальчика, так как с ними у нее лучше получается и легче.

Но вот с тех пор, как ее дети выросли, на нее начали накатывать абсолютно новые эмоции. Например, она может просто сесть и расплакаться.

В последнее время ее также постоянно замечают с новыми мужчинами, с кем тут же приписывают новые романы.

«Любой мужчина, который хоть мельком, хоть на заднем плане появляется у меня в соцсети, автоматически становится моим женихом, я к этому привыкла», — говорит телеведущая.

До этого стало известно о том, что бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина поцеловала Игоря Чапурина на красной дорожке фестиваля «Жара». Кадры с поцелуем вызвали много вопросов у поклонников Барановской. Они заподозрили телеведущую в романе с модельером.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Барановская на красной дорожке страстно поцеловалась со спутником.