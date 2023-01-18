Путин рассказал, как у его мамы в блокадном Ленинграде украли карточки на хлеб

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Голодающие блокадники были готовы на все ради хлеба. Однажды жертвой мошенника стала мама российского лидера.

Глава РФ Владимир Путин рассказал, как его маму Марию Шеломову однажды ограбили в блокадном Ленинграде. Во время посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда он поделился историей из жизни семьи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Политики подошли к стенду с блокадными карточками, по которым жителям окруженного города выдавали хлеб. Беглов отметил, что во время войны карточки меняли свой цвет каждый месяц, чтобы минимизировать жульничество.

«У моей мамы однажды карточки украли. Подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убежал. Ну и все!» — вспомнил историю из прошлого президент России.

Также во время своего выступления по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда Путин сообщил о важности исторической памяти для растущих поколений. По его словам, опыт предков помогает России избегать новых трагедий и учит своевременно реагировать на возникающие угрозы.

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