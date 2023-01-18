«Хапай как можно больше»: Бардаш рассекретил жизненные принципы Светланы Лободы

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Творчество певицы украинского происхождения сопоставимо с проектами Ольги Бузовой, однако у исполнительницы хита «Мало половин» оказалось «больше ума».

Продюсер и музыкант Юрий Бардаш раскритиковал свою соотечественницу Светлану Лободу. Он убежден, что артистка, променявшая российскую публику на Европу, не отличалась искренностью и всегда была готова «рвать ближнего» ради собственного успеха.

Лидер группы «Грибы» признал, что Лобода достигла большой популярности, но продвигала в массы совершенно неправильные ценности. К тому же она могла спокойно пойти по головам.

«Рви ближнего, хапай как можно больше — и все будет хорошо. Света по этим правилам отлично двигалась. Никто не мог ничего сказать успешному человеку», — рассказал Бардаш в диалоге с Лилией Абрамовой.

Также продюсер назвал творчество Лободы совершенно бессмысленным. В этом плане 40-летняя украинская певица схожа с Ольгой Бузовой. К тому же обе артистки, по мнению Юрия Бардаша, не отличаются хорошим голосом.

«То, что у нее грустный голос, мы всегда знали. Это не мешало ей петь, как и Бузовой. Только Лобода на планку выше по эстетике. Бузова ниже, но ей хватило ума остаться со своим народом. Она простая. Света — продуманная, хитрая женщина», — рассказал Бардаш.

Сам музыкант был вынужден бежать из Украины в Россию после обрушившейся на него травли. Он открыто поддержал позицию нашей страны в вопросе по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие секреты Зеленского озвучил лидер группы «Грибы».