Ждут провокации: поставит ли Запад ядерное оружие Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. Shanae Garrett; 5-tv.ru

Как России следует расценивать призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о передаче Украине «любого оружия»?

Угроза передачи Западом тактических ядерных боеприпасов Украине вполне реальна. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил заявления руководителей НАТО о том, что в случае решительной победы России на поле боя альянс вмешается в конфликт напрямую, то есть отправит свои войска на территорию Украины.

«А мы знаем, что войска НАТО имеют в своем арсенале тактическое ядерное оружие. Поэтому развитие ситуации по такому сценарию чревато третьей мировой войной», — отметил эксперт.

Он не исключил, что ядерное оружие могут передать и в случае очень серьезной провокации, которую устроит киевский режим. Ранее подобный повод уже готовился. Тогда украинские власти намеревались сымитировать удар по своей территории российской ракеты с ядерной боеголовкой и «сбить» ее средствами ПВО. После этого, по задумке провокаторов, западные партнеры передали бы Украине ядерные боеприпасы для «защиты». К этому сценарию в Киеве могут попробовать вернуться, полагает Кнутов.

Эксперт отметил, что возможности передать Украине ядерное оружие на сегодня есть только у США, однако они публично декларируют незаинтересованность в том, чтобы украинский конфликт перерос в ядерное противостояние. Между тем на самом деле американцы как раз крайне заинтересованы в ядерном конфликте между Россией и Украиной, считает Кнутов.

«В данном случае война будет идти на территории европейской части нашей страны и Украины. Часть радиации будет воздействовать на Восточную Европу, тогда как Западная почти не пострадает. А США тем более. Такой сценарий для них идеален, их сдерживает только риск перерастания ситуации в глобальный ядерный конфликт», — резюмировал эксперт.

На днях глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. На это настораживающее заявление отреагировали в российском министерстве иностранных дел.

Как сообщал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заочно поинтересовалась у главы ЕК, не имела ли она в виду ядерные боеприпасы, говоря о передаче Незалежной «любого оружия».