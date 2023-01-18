«Практический смысл»: Путин напомнил о важности исторической памяти

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Российский лидер уверен, что страницы истории нельзя перелистывать — их нужно передавать растущим поколениям.

Глава РФ Владимир Путин рассказал о важности исторической памяти. По его словам, опыт предыдущих поколений поможет предотвратить новые трагедии. Своим мнением президент поделился во время выступления на мероприятиях по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Путин поздравил с юбилейной датой всех ветеранов, защитников и жителей блокадного города. Он отметил, что это масштабное и значимое событие для всех жителей страны, поэтому ленинградские страницы истории важно сохранить в народной памяти.

«Историческая память должна сохраниться именно для того, чтобы таких трагедий, которые переживал наш народ во время Великой Отечественной войны, никогда не повторялось. Есть практический смысл, чтобы мы могли вовремя реагировать на возникающие в отношении нашей страны угрозы. Вот это очень важная вещь», — прокомментировал президент.

Российский лидер также заметил, что на праздник собрались представители совершенно разных поколений: от ветеранов с белеными сединами до молодых людей, и такой состав несет ценность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к монументу «Мать-Родина».