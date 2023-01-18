Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

Певица долгое время скрывала от публики свою наследницу и лишь недавно рассказала о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться.

Лолита Милявская продолжает радовать поклонников подробностями своей жизни. В этот раз она поделилась теплыми семейными кадрами и показала 24-летнюю дочь Еву. Запись появилась в Telegram-канале певицы.

Из-за проблем со здоровьем Ева чаще всего находится под присмотром бабушки, но не обделена вниманием звездной мамы. Сразу после отдыха Лолита приехала к родным и записала видеообращение для подписчиков.

«А эта бабуля у нас хипстер настоящий. А это мы с Евой, а Ева в моей шапке, и это офигенно! Меня ребенок гладит по спине, и это круто! Любимая — не то слово! У меня тут вся семья любимая, вообще-то!» — поделилась радостью Лолита.

Также артистка рассказала о том, насколько восхищена своей мамой Анной Дмитриевной, которой исполнилось 80 лет.

Лолита родила дочь Еву, будучи замужем за Александром Цекало. Девочка была недоношенной и весила чуть больше килограмма. Певица привлекала лучших специалистов, чтобы ребенок жил полноценно. Однако избежать проблем со здоровьем не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скрывает за собой синдром Аспергера, который диагностировали у дочери Лолиты. Певица лишь недавно смогла откровенно сообщить о нем.