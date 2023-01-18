«Несуразные инициативы»: Лавров оценил возможность переговоров с Зеленским

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Президент Украины запретил переговоры с российским правительством на законодательном уровне, но Запад продолжает «болтать» о готовности Киева к дипломатии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о невозможности российско-украинских переговоров. По его словам, Москва готова ответить на любые серьезные предложения Киева, но пока таковых не наблюдается. Об этом министр иностранных дел рассказал во время пресс-конференции по итогам деятельность российской дипломатии в 2022 году.

«О переговорах не может быть речи с Зеленским. Хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством. Так что вся эта болтовня западная о том, что они готовы, а вот мы… Это все от лукавого», - отметил политический деятель.

Лавров подчеркнул, что перспективы поисков мирных путей урегулирования конфликта обсуждались неоднократно, однако западные покровители запрещали Украине приступать к дипломатии. По его словам, киевскому режиму было необходимо тянуть время, чтобы получить больше вооружения и приступить к переговорам в более сильной позиции.

«Сам Зеленский выдвигает какие-то совершенно несуразные инициативы. Планы с десяти пунктов, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение и так далее», — в заключение добавил глава МИД.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 на фоне обострения ситуации в регионе. Тогда украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что говорят о переговорах с Киевом в Кремле.