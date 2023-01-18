Сбежавший из воинской части вооруженный военный ликвидирован под Липецком

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По имеющимся данным, дезертир был в Воронеже, где взял деньги у матери, а затем уехал к родственникам.

Военный, сбежавший с оружием из воинской части, ликвидирован под Липецком. Об этом сообщило региональное правительство в Telegram-канале.

«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий П., разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся следственные действия», — говорится в публикации.

По данным ТАСС, военнослужащий ожидался в том числе в одном из сел, где его ловили. Сообщается, что эвакуация гражданских во время операции не потребовалась. Также СМИ писали, что, помимо автоматического оружия, дезертир имел при себе гранаты.

По информации источника, сбежавший был в Воронеже, где взял деньги у матери, а затем уехал к родственникам в Липецкую область. Уже около дома он увидел патруль и скрылся, но позже снова попытался пройти мимо полицейских. Мужчину убили при оказании сопротивления.

Несколько дней назад в Московской области два контрактника сбежали из расположения воинских частей. В частности, речь идет о 32-летнем рядовом-контрактнике Андрее А. и самовольно оставившем службу 36-летнем служащем по контракту Александре Б. По данным инцидентам правоохранителями проводятся проверки.

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