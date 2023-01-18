Пропавшая Золушка: Елизавету Арзамасову сняли со спектакля во МХАТе

Елизавета Арзамасова не смогла выйти на сцену МХАТ из-за проблем со здоровьем

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Звезда сериала «Папины дочки» должна была сыграть Золушку, но ей нашли замену.

Елизавета Арзамасова пропустила участие в спектакле МХАТ имени Горького. Девушка должна была исполнить главную роль в постановке «Золушка», но зрители так и не увидели ее на сцене.

Молодая супруга легендарного фигуриста Ильи Авербуха пропустила спектакль из-за проблем со здоровьем. Об этом 14 января сообщили в официальном Telegram-канале МХАТ имени Горького. Чем именно было вызвано недомогание артистки, не уточняется.

«Дорогие зрители, с сожалением сообщаем, что Елизавета Арзамасова по состоянию здоровья сегодня не сможет выступить в вечернем спектакле. Роль Золушки исполнит Карина Стрелкова», — говорится в сообщении театра.

Елизавета Арзамасова играет в премьерной постановке с 9 декабря 2022 года. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артистка планирует сняться в продолжении нашумевшего сериала «Папины дочки».