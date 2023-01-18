«Украина скоро кончится»: раскрыта сумма, которую НАТО тратит на ВСУ

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По мнению полковника в отставке Анатолия Матвийчука, если Запад прекратит помогать Украине, через неделю у страны ничего не останется.

Бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что поддержка Украины со стороны НАТО превысила годовой бюджет России.

По его словам, с начала спецоперации Украина уже истратила внушительную сумму.

«Если сегодня Запад прекратит поставки, Украина буквально через неделю кончится. У нее нет ничего. Ни экономики, ни финансовых подушек. Гол как сокол — это про Украину», — заявил Матвийчук в беседе с URA.RU.

Для России ущерб от спецоперации составляет около одного миллиарда долларов ежедневно. Такую цифру назвал доктор экономических наук Абел Аганбегян, ссылаясь на расчет ООН за 318 дней операции на Украине.

Но эту информацию позже опроверг эксперт Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков. Он отметил, что оборонный бюджет России на год — около 60 миллиардов долларов, так что тратить в день один миллиард страна никак не может.

А вот западная помощь Украине, подчеркнул Матвийчук, уже приближается к этой цифре или даже превзошла ее.

«Но сами по себе цифры оборонных расходов ни о чем не говорят. Можно тратить огромные суммы на вооружения, половину из них разворовывать и проиграть. Все дело в качестве оружия и морально-психологическом состоянии личного состава. То есть люди должны понимать, за что они воюют», — отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский офицер заявил о заблуждении Украины насчет США и НАТО.