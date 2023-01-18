Неугомонная: Виктория Боня чуть не лишилась пальцев во время восхождения на гору

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Знаменитость пыталась покорить вершину Охос в Южной Америке. Однако снаряжение ее подвело.

Телеведущая Виктория Боня не смогла завершить восхождение на гору Охос в Южной Америке из-за обморожения пальцев на ногах. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Было тяжело. Даже тяжелее, чем на Манаслу. И пошло не по плану. Ошиблась с выбором ботинок. Взяла для шеститысячников и даже на адаптационных подъемах мерзла. А тут вышли ночью — в 4 часа — ветер был сильный. Очень холодно утром. Через час хода уже замерзли пальцы», — поделилась звезда «Дома-2».

Ведущая уточнила, что высота горы Охос составляет 6800 метров. Свернуть обратно из-за риска лишиться пальцев Боне пришлось на отметке в 6130 метров. Перед этим сопровождающие уверяли ее, что еще может потеплеть. Но этого так и не произошло.

«Считаю решение верным, так как мои безопасность и здоровье изначально были главным приоритетом. Я свое еще возьму, даже не сомневаюсь. В целом, я довольна тем, как себя проявила в этих условиях», — не унывает Виктория.

Знаменитость пыталась покорить гору Манаслу в Непале прошлой осенью. Во время восхождения экспедицию пришлось свернуть из-за схода лавины. Тогда некоторые члены ее группы погибли.

Однако ведущую трагедия не остановила. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, которое Виктория Боня записала со склона вулкана.