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В Незалежной продолжаются противоречия. Похоже, там не могут определиться, каким путем лучше решить конфликт.

Судя по украинскому законодательству, киевский режим отказался от мирных переговоров с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал слова своего коллеги из Незалежной Сергея Никифорова о том, что Украина не против говорить с РФ.

Тогда Никифоров уточнял, что диалог между странами должен основываться на универсальных принципах международного права. Речь идет о принципах уважения к Уставу ООН, территориальной целостности и независимости Украины, а также верховенства права.

«Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров», — сказал Песков агентству при ответе на вопрос, приемлемы ли для России такие принципы.

На прошлой неделе директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявлял, что потенциальные переговоры между Москвой и Киевом должны быть без посредников для сохранения интересов стран. Согласно заявлению представителя Кремля, при возобновлении диалога с Киевом нужно учитывать вхождение в состав РФ новых территорий. Полищук отметил: достижение целей РФ в вопросе Украины путем мира является предпочтительным вариантом для Москвы.

Киевский режим официально отказался от контактов с Москвой в октябре прошлого года, когда президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите гражданских от неонацистов в рамках демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Запад начнет подталкивать Украину к переговорам с Россией.