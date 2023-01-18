СМИ сообщают, что Тина Канделаки в третий раз стала матерью

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От первого брака у знаменитой телеведущей есть двое взрослых детей.

Журналистка и продюсер Тина Канделаки в третий раз стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатной матери. Об этом сообщает портал «Блокнот» со ссылкой на источники в столичном бомонде.

По информации издания, у 47-летней журналистки и ее мужа Василия Бровко родился сын.

Сама знаменитость пока никак не прокомментировала появившуюся в прессе информацию.

Канделаки и Бровко поженились в 2014 году, при этом супруг медийной знаменитости младше ее на 12 лет. Бровко занимает пост директора по особым поручениям государственной корпорации «Ростех». Также он известен как основатель Центра стратегических коммуникаций «Апостол».

От первого брака с бизнесменом и художником Андреем Кондрахиным у Канделаки есть дочь Мелания (2000) и сын Леонтий (2001).

К слову, сын журналистки — начинающий музыкант. Два года назад он громко заявил о себе, правда, пока не популярными хитами, а публичной дискуссией с телеведущей Ксенией Собчак и лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Леонтий Кондрахин в соцсети оспорил их мнение о том, что рэп стал популярнее рока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тина Канделаки рассказала о начале отношений с молодым мужем.