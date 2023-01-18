Дженнифер Лопес разделась в 53 года ради рекламы своего косметического бренда

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Голливудская звезда, несмотря на зрелый возраст, не упускает возможности блеснуть идеальными формами.

Актриса и певица Дженнифер Лопес, которой в июле исполнилось 53 года, не постеснялась позировать в купальнике для продвижения собственной линии по уходу за кожей. Фото звезды опубликовал таблоид Daily Mail.

«Когда мы говорим „сияние с головы до ног“, мы имеем в виду это. Дженнифер знала, что мы должны создать линию по уходу за телом, которая будет так же эффективна, как и наша линия по уходу за кожей, чтобы вы получили полный эффект сияния», — говорится в рекламном посте бренда.

Фанаты в очередной раз поразились идеальной форме знаменитости, которая в своем возрасте продолжает молодо выглядеть и сохранять подтянутую фигуру.

Свой бренд по уходу за кожей Лопес запустила в 2021 году и с тех пор лично занимается его продвижением, регулярно снимаясь в откровенной рекламе. Например, в фотосессии для продвижения подтягивающего крема для ягодиц актриса снялась обнаженной.

Впрочем, демонстрацией тела Лопес занимается не только в коммерческих целях. Недавно она осчастливила миллионы поклонников «домашними» фотографиями в нижнем белье. На снимках супруга Бена Аффлека позирует на диване в шелковой черной пижаме и черном белье с изящным кружевом. Рядом с певицей фанаты заметили блокнот — как пояснила Лопес под фото, именно в такой обстановке она сочиняет новые хиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер перепугала поклонников, перестав выходить на связь и удалив все фотографии из социальных сетей.