«Каждый из них герой»: SHAMAN дал первое интервью после поездки в Донбасс

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Луганск24; Антон Коробков-Землянский; 5-tv.ru

Ярослав Дронов дал благотворительные концерты в ЛДНР. Он с гордостью пожал руки защитникам родины и вдохновился на создание новой песни, в ней прозвучат голоса жителей раздираемого конфликтом региона.

Певец, поэт и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, поделился впечатлениями от поездки в Донбасс. Артист дал живые концерты в Донецкой и Луганской народных республиках в рамках своего благотворительного тура по Новороссии, пообщался с местными жителями и военнослужащими. Он уже с нетерпением ждет следующей встречи, не боится. Это его способ поддержать героев.

— Буквально вчера ты вернулся из Донбасса. Скажи, какими были первые ощущения, когда ты пересек границы новых регионов России?

— Я не почувствовал пересечения границы, почувствовал только одно — что я по-прежнему, как и в других городах России, нахожусь у себя дома. Тем более, когда я увидел глаза людей, которые сидели по ту сторону сцены, смотрели… Это, конечно же, для меня были особенные концерты, которые я запомню навсегда. Потому что принимали очень уютно, очень тепло, аплодисменты были очень особенными.

Это сложно описать словами — когда ты подходишь к человеку, к военнослужащему, жмешь ему руку, смотришь ему в глаза. И вот слов не хватает, чтобы передать это ощущение, нужно просто это прочувствовать самому. И когда он тебе говорит спасибо, просто спасибо, и ты ему говоришь просто спасибо. Я не знаю, что может быть лучше.

Вот я приехал оттуда с ощущением, что произошло какое-то хорошее дело. Для меня это, когда полностью отдаешься зрителям, это счастье. И я в этот момент чувствую себя счастливым человеком. Люди меня делают счастливым человеком. Конечно же, оттуда я вышел вдвойне счастливым.

— Говорят, очень долго, до последнего момента, даже сами зрители, сидящие в зале, никак не могли поверить, что сейчас откроется занавес, и они увидят тебя. Как ты думаешь, почему?

— А я признаюсь честно. Я говорил уже об этом в интервью еще тогда, в Казани. Что мне бы хотелось, чтобы это был не просто концерт в караоке формате, где я и минусовка или я и гитарка, а чтобы это было большое событие. Чтобы это был большой звук, большой свет. И оказался абсолютно прав, потому что люди не ожидали абсолютно увидеть такого формата. Они просто первые несколько песен концерта сидели, вжавшись в кресла, и не понимали, что это действительно происходит.

И этот зал, он настолько после этих нескольких песен раскочегарился, он просто пошел в отрыв! Люди стали танцевать в проходах, люди стали устраивать полный, что называется, отрыв души. То есть люди отогрелись душой. И я до сих пор нахожусь под впечатлением от этих эмоций, которые подарили мне именно зрители на этих концертах.

— Ты помимо концерта еще встречался и с местными жителями, с военными. А что тебя больше всего поразило, что запомнилось в общении с ними? Может быть, какие-то слова, пожелания? Или история, которая была рассказана тебе и она отозвалась где-то внутри?

— Когда я жал руку каждому из них, я пристально смотрел в глаза. Обычно на гражданке люди, когда жмешь им руку… Кто-то отводит глаза, кто-то делает это по-бытовому, по-простому и так далее. Но я знал, что военные всегда смотрят прямо. Идут прямо и смотрят прямо в глаза. И да, я не ошибся: когда я жал руку, каждый из военных, смотрел прямо мне в глаза. И я смотрел прямо в глаза. И каждый взгляд я запомню на всю жизнь.

— А что ты увидел в глубине этих глаз?

— Каждый из них герой.

— Ты также проехал по Мариуполю, посмотрел на город. Я видела твои первые впечатления. Мне очень понравилась фраза, что город можно восстановить, его можно отстроить заново, но невозможно сломить дух, который непобедим. Что нужно говорить людям на гражданке, чтобы им наконец-то понять жителей Донбасса? Ты с ними виделся, говорил. Как ты можешь передать впечатление об этих людях, чтобы их поняли и перестали воспринимать по-другому?

— Передать эмоцию, которую я там испытал, для меня как для музыканта, лучше, конечно же, в песне. В песне, в музыке, в творчестве. Что я, собственно говоря, сделал. Когда я только туда ехал, еще не зная, что меня там ждет… В поезде у меня возникла идея написать такую объединяющую песню, посвятить ее всем жителям Донбасса и назвать ее «Мы». В общем то, так как я вожу с собой студию звукозаписи, я прямо в вагоне поезда слова накидал и музыку тоже.

Когда у меня был концерт в Луганске, я придумал такую историю: я заранее подготовил звукозаписывающие устройства, которые были поставлены по всему залу. Я попросил всех зрителей, которые сидели и смотрели концерт, на счет три громко, четко и внятно сказать «мы». И мы это записали. И теперь их голоса навсегда будут увековечены в песне. Я не знаю, кто это еще так делал из музыкантов, но вот в реальном времени, на концерте, были записаны голоса местных жителей. Поэтому я все свои эмоции отражу в творчестве. Мне кажется, что это с моей стороны правильнее, честнее, лучше всего.

— Можно сказать, что мы ожидаем новый гимн Донбасса?

— Не знаю, здесь уже должны принимать решение люди. В моем случае это отражение того, что я почувствовал. И все.

— Когда мы опубликовали твое обещание приехать в Донбасс, народ разделился на два лагеря. Кто-то сказал — он не поедет, это так, пиар. А кто-то очень переживал и говорил, что тебя туда пускать нельзя. Но мы-то с тобой знали, что это будет. Это будет обязательно.

Я слышала о беспрецедентных мерах безопасности, которые были обеспечены, ведь большое скопление людей — это потенциальная опасность. Теперь ты обещаешь приехать опять. И вот чтобы сейчас снова люди не делились на два-три-четыре лагеря, хочется им, наверное, что-то сказать такое важное. Чтобы они наконец поняли — это не повинность. Хочется их всех объединить, наверное, в этой поддержке. Поддержке и тебя, и тех, к кому ты будешь приезжать.

— Я уже неоднократно говорил, как отношусь к людям, которые сомневаются и высказываются против меня… Людям просто надо дать какое-то количество времени. Просто они очень часто в жизни разочаровывались, их обманывали, они наступали на грабли, их предавали. И они, что называется, потеряли веру. Они не верят в какие-то вещи простые, человеческие, им сложно поверить. Им надо, что ли, дать время раскрыться.

Поэтому большое спасибо, что они в принципе обращают внимание. Но я считаю, что должен как-то своими личным примером просто тихо, молча делать дела. Конечно, я обязательно еще раз приеду, и это будет не один раз. И не последний раз. Потому что мне самому показалось мало. Я хочу еще.

— Я желаю тебе, чтобы эти эмоции в тебе дальше развивались — в них столько добра, столько тепла! И мне очень хочется, чтобы это было заразительно.

— Спасибо. Спасибо.

SHAMAN посетил разбитый, но все же освобожденный от националистов Мариуполь. Он увидел, что местные не сломлены, хоть им и приходится существовать в руинах, а это тоже невероятное испытание. Но в городе продолжается жизнь, по дорогам ездят автомобили, по улицам прогуливаются люди. Дронов побывал и в Луганске. И в ДНР, и в ЛНР публика горячо приветствовала артиста и долго не отпускала со сцены — исполнив главные хиты, музыкант еще часа общался со зрителями.

Концерты в Мариуполе и Луганске стали продолжением серии благотворительных выступлений для бойцов российской армии. Неделей ранее SHAMAN стал участником акции Минобороны РФ «Лучшим воинам Мира» и спел для проходящих реабилитацию в госпитале Подольска участников спецоперации. Первое обещание приехать со своим живым голосом в Донбасс исполнено, началась подготовка к следующей.

Интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».