Аромат с душком: почему Россию наводнил поддельный парфюм и чем он опасен

Спрос на парфюм в России за 2022 год вырос на треть

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Покупка и использование контрафактных духов или одеколона может обернуться серьезными последствиями для здоровья. Это проблема внезапно начала становиться в России все актуальнее.

Россияне все чаще сталкиваются с поддельной парфюмерией. Флаконы с жидкостями на прилавках эффектно маскируются под продукцию известных брендов, а их использование грозит серьезными последствиями для здоровья. Как отличить фальшивку от оригинала и сколько стоит создать свой собственный аромат? Все выяснила корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

«В магазине эти духи стоят около 30 тысяч. У меня Дубай делает тот же оригинал, но они лучше. Потому что они на маслах основаны. И они от трех с половиной до пяти тысяч. Франция откуда берет масла? С Дубая. Все берут с Дубая», — уверяла продавец поддельных духов.

Французский парфюм, который, по задумке автора, должен пахнуть самой женщиной, отдает дешевым одеколоном. Даже если поначалу запах и похож, то через несколько часов — в лучшем случае — он улетучивается. А в худшем — вместо шлейфа остается «душок».

В одной из таких якобы восточных лавочек даже не стали пояснять, что это реплика, а не оригинал. Неискушенный покупатель легко запутается.

«Я боюсь, если сейчас куплю, не будет ли такого, что заметят подделку. Скажут, что подделка», — спросил потенциальный покупатель.

«Это люксовое качество», — заверила его продавец контрафакта.

Во втором павильоне — парфюм на розлив. Цена — средняя. Но даже интернет таких брендов не знает. Флаконы — с нечитаемыми штрих-кодами. В соседнем недорогом магазине парфюмерии и косметики — духи от малоизвестных производителей, которые очень стараются быть похожими на брендовые.

«Это не были реплики. Это просто были некие бренды, сделанные в Турции и других странах. При этом упаковка и мотивы перекликаются с известными брендами», — рассказала стилист и имиджмейкер Лилиана Модильяни.

В магазине с ценами повыше — выбор, конечно, поменьше. Зато сканер штрих-кодов выдает именно эту марку, и ценники совпадают, и запах держится значительно дольше.

Впрочем, нестойкость аромата — ерунда по сравнению с возможными последствиями для здоровья. Светлане хватило и пробы на запястье у прилавка.

«Я вся покрылась сыпью — вообще вся. Я прям раздирала себя. И потом мне уже в заключение делали укол какой-то гормональный», — пожаловалась на некачественный парфюм Светлана Портнова.

В попытке избежать аллергии и подчеркнуть индивидуальность заказывают и авторские, уникальные ароматы. Эксперт попросит описать желаемый запах с помощью цветов, музыки или природных явлений. Например, подбираем что-то похожее на морской бриз. Что в магазинах обычно продается в голубых флаконах.

Цена зависит от количества эфирных масел, натуральности отдушек, и, конечно, объема. От пяти-десяти тысяч рублей до бесконечности. Зато не надо доплачивать за бренд.

«Стоимость парфюма — это 80% рекламы. Поэтому, когда их подделывают, подделывают не просто сам запах, не только авторскую задумку, идею, работу нескольких человек в лаборатории, которые создают этот парфюм. Но и огромного отдела маркетологов, которые разрабатывают упаковку, цвета, фактуры — все, что сопровождает», — сообщила президент Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова.

В 2022 году в России купили 85 с половиной миллионов флаконов — на треть больше, чем годом ранее. И потратили на это 143 миллиарда рублей. И это объяснимо.

«Такой ажиотажный спрос, который возник весной 2022 года, привел к росту цен. Это была ситуация одновременно и роста цен, и дефицита по некоторым наименованиям. Но здесь сыграло роль, что были запасы, и технологии параллельного импорта. Они достаточно оперативно заработали», — привел объяснение доцент кафедры политической экономики экономического факультета МГУ Максим Чирков.

Сейчас духов хватает всем. А те производители, которые хотят официально вернуться на российский рынок, могут беспрепятственно это сделать — из списков параллельного импорта эти товары убирают и дают возможность торговать по своим правилам и ценам.