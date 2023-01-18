ВС РФ поразили укрепрайон ВСУ на правом берегу Днепра

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Российская армия развивает наступление на авдеевском направлении.

Подразделения российской армии поразили укрепленный район ВСУ на правом берегу Днепра.

Экипажи танков Т-72 нанесли серию ударов по военным объектам и бронетехнике противника, которые находились вне прямой видимости и на значительном удалении от наших позиций.

В то же время российские военные продолжают активные наступательные действия на Авдеевском направлении в ДНР.

В распоряжении «Известий» оказались эксклюзивные кадры. С коптера на позиции противника с максимальной точностью сбрасываются гранаты.