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Постпред России при ООН ответил на обвинения.

На заседании Совета безопасности ООН впервые в истории выступил русский Митрополит. Речь шла о гонениях на каноническую церковь на Украине. И слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Антоний.

«В настоящее время мы предельно обеспокоены вопиющими нарушениями общечеловеческих и конституционных прав православных верующих Украины. Трудно переоценить миротворческий потенциал религии и церкви в межгосударственных и гражданских конфликтах. Православное христианство на протяжении многих веков составляло общую духовную и культурную основу жизни народов России и Украины», — сказал Митрополит Волоколамский Антоний.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что тему гонений на церкви Московского патриархата на Украине его западные коллеги попытались заменить обсуждением трагедии в Днепропетровске, где на жилой дом упала ракета.

«Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. И поскольку установка ПВО была размещена в жилом квартале в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете», — заявил Василий Небензя:

Что к трагедии в Днепропетровске привели действия украинских военных, подтверждал и советник президентского офиса Алексей Арестович. В итоге все закончилось увольнением, накануне Зеленский принял его отставку.