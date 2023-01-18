Страшные 872 дня: как люди сегодня вспоминают блокаду Ленинграда и ее прорыв

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Сегодня в России отмечают важную дату в истории Великой Отечественной войны — прорыв блокады Ленинграда. О тяжелейших испытаниях рассказали свидетели тех событий, а также сотрудники музеев.

Сегодня особенная дата в истории Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад советские войска прорвали блокаду Ленинграда. На долю жителей осажденного города выпали тяжелейшие испытания, вынести которые удалось только благодаря невероятному мужеству и беспримерной стойкости. Корреспондент «Известий» Максим Облендер встретился со свидетелями тех событий.

«Резала на три кусочка. В салфетки прятала и закрывала, был замочек»

Разделить и без того крошечный, 125-граммовый кусочек хлеба из жмыха и обойной муки на завтрак, обед и ужин и, словно сокровище, держать под замком. Прошло 80 лет, а Нина Сигал хранит и эту шкатулку, и глиняный чайник, в котором стояла кипяченая невская вода. Мама приходила с завода домой раз в неделю — все хозяйство легло на десятилетнюю девочку.

«Мама привезла капусту. Черную капусту. Сварили щи. Сказала мне, что будем щи есть с гусем — как варили до войны. Это не пахло гусем. Я помню этот запах. Я его ненавидела», — рассказала жительница блокадного Ленинграда Нина Сигал.

Еще она помнит, как помогала взрослым убирать город. То и дело натыкалась в подворотнях на истощенные тела. Как пряталась от бомбежек и, конечно, как ждала вести о прорыве блокадного кольца.

Задача — разгромить группировку врага, которая плотно засела здесь, на Шлиссельбургско-Синявинском направлении. 12 января 1943 года с запада мощно ударяют армии Ленинградского фронта. С востока им навстречу продвигаются войска Волховского фронта. 18 января при мощной поддержке авиации, артиллерии и кораблей Балтийского флота войскам удается соединиться неподалеку отсюда — у Синявина, рабочего поселка № 1. Тогда же, 18 числа, был освобожден Шлиссельбург, а с ним и все южное побережье Ладоги.

Земля вскипала под ногами солдат. Мощные укрепления немцев, ледяная ладожская вода… Грохот доносился до города, вспоминает Юрий Симонов. Тогда, в 1943-м, он учился в третьем классе.

«Там бои шли, все ухало. По воде же звук идет очень хорошо. Все выстрелы тамошние в Неве отдавались. Я помню, что пришел за водой, и тут всплывает красноармеец. Бабушка ему сказала: «Извини, родной. Плыви-плыви. Я водички себе возьму“», — вспомнил Юрий Симонов.

Средняя продолжительность жизни тех, кто попадал на Невский пятачок, не превышала 52 часов. Максимально возможные размеры этого пятачка — четыре километра в длину по фронту. В этих павильонах замерла одна секунда операции «Искра». Пять лет назад был открыт музей-заповедник «Прорыв», где день за днем идут экскурсия за экскурсией. Чтобы помнили.

«За пять лет посетили более миллиона человек. То есть каждый год от 200 до 300 тысяч гостей мы принимаем у себя», — сообщила заведующая сектором музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» Вера Иванова.

Гости несут и несут экспонаты. Сама земля в этих краях хранит память. На огородах по соседству то и дело находят боеприпасы. А недавно отыскалась редчайшая вещь.

«Были обнаружены металлические фрагменты времен Великой Отечественной войны. Это редчайшие модели аэросаней „ГАЗ-98“. Чертежи для аэросаней были разработаны на Горьковском автозаводе за два месяца», — рассказала заместитель руководителя патриотического общества «Ленрезерв» Елена Буянова.

И специалистам «Ленрезерва» удалось их восстановить. Таких аэросаней было выпущено всего одна тысяча штук. Можно с уверенностью сказать, что этот экземпляр абсолютно уникальный. В свои 80 лет он не просто отлично выглядит, он еще и едет. Хотя грохочет очень сильно.

Ожившая история! В городе, где ни на секунду не забывали про те 872 дня. О них и сегодня напоминают эти шкатулки и газетные заметки, фарфоровые чайники и школьные грамоты. И стихи голоса блокадного Ленинграда — Ольги Бергольц.

«Да будет сердце счастьем озаряться

У каждого, кому проговорят:

Ты любишь так, как любят ленинградцы…

Да будет мерой чести Ленинград».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к монументу «Мать-Родина» по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда.