Ярослав Бойко и Рамуне Ходоркайте не явились в суд на бракоразводный процесс

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Актер и танцовщица прожили вместе 23 года, после чего, по словам Бойко, «отношения закончились». Истинную причину расставания пара так и не раскрыла.

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Ярослав Бойко не смог развестись с женой Рамуне Ходоркайте с первого раза. В назначенный день в присутствии обеих сторон брак мог бы быть расторгнут, но ни актер, ни танцовщица не пришли на заседание. 27 декабря 2022 года супруги встретились для беседы, судья запланировал следующую на 13 января. Из-за неявки участников процесса заседание было перенесено на 31 января. Скорее всего, в этот день решение о разводе будет принято при любых обстоятельствах, а еще через месяц оно вступит в законную силу.

Бойко и Ходоркайте прожили вместе 23 года, родили двоих детей, сына Максима и дочь Эмилию, и пережили немало испытаний. Артисту регулярно приписывали романы со звездными коллегами, в том числе, Марией Порошиной. По слухам, сына актриса родила именно от него. Но подтверждений домыслам пока не нашлось. Зато о результате мимолетного романа с Бойко с Евгенией Добровольской известно всем.

Внебрачный сын актера Ян родился в 2002 году. Однако измена тогда не разрушила брак Ярослава Бойко и Рамуне Ходоркайте, танцовщица простила мужа. Добровольская, к слову, в минувшем году тоже развелась с молодым избранником после 15 совместных лет. Поговаривали, устала быть единственным добытчиком в семье. Актриса воспитывает четверых детей от трех браков и одного романа с коллегой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сам Ярослав Бойко прокомментировал расставание с Рамуне Ходоркайте.