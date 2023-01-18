В прорубь с замирающим сердцем: как крещенские купания оборачиваются трагедией

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Эксперт призвал отказаться от погружения в ледяную воду без подготовки и в состоянии алкогольного опьянения.

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Купание в проруби может привести к проблемам с дыханием и остановке сердца. Поэтому неподготовленным и ослабленным не стоит окунаться в честь праздника Крещения или ради разового «закаливания». Об этом в интервью URA.RU заявил кандидат медицинских наук Евгений Машковский. По словам доктора, к погружению в ледяную воду нужно готовиться несколько недель или хотя бы дней, регулярно принимая холодный душ. Так тело постепенно привыкает к перепадам температур.

«Во время погружения в прорубь организм испытывает стресс, в ответ на который происходит спазм сосудов и выделяются различные гормоны, в том числе адреналин. В некоторых случаях это может вызвать такие негативные реакции, как затруднение дыхания, рефлекторная остановка дыхания, нарушение сердечной деятельности и даже остановка сердца», — предупредил эксперт.

По словам Машковского, в зоне повышенного риска находятся новички. Спонтанное решение искупаться в проруби может быть крайне опасным для них. Если решили стать «моржом» или частью православной традиции, позаботьтесь о грамотной подготовке к испытанию ледяной водой. Также врач подчеркнул: людям с простудными заболеваниями, хроническими недугами органов дыхания и сердца вообще не стоит проверять организм на прочность.

Даже в стадии ремиссии погружение в прорубь может привести хроников и нездоровых в данный момент людей к нежелательным последствиям. Если желание окунуться сильное, прежде чем исполнять задуманное лучше проконсультироваться с лечащим врачом. Машковский также рекомендовал купаться в проруби только в трезвом виде — алкоголь под абсолютным запретом. Только крепкие и хорошо подготовленные граждане получают пользу от ныряния в холодной воде.

«Активация рецепторов и эндокринных механизмов дает организму импульс для запуска внутренних процессов, которые позволяют организму оздоровляться. Кроме того, во время такой нагрузки выделяются гормоны счастья», — сказал врач.

Эксперт добавил, что в одиночку испытывать организм на прочность не стоит. Кто-то обязательно должен быть рядом, чтобы при необходимости вызвать медиков или самому оказать первую помощь. После купания важно вытереться насухо, размяться, разогреть мышцы, затем тепло одеться и выпить горячего чаю. Все эти простые правила легко выполнить на специально оборудованных площадках, где на Крещение дежурят врачи и спасатели.

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