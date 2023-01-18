В ЮАР тюлени массово нападают на людей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

По словам ученых, виной всему токсичные водоросли, которыми питается морская фауна.

Новый вид спорта придумали на пляжах Южной Африки. Он называется «беги со всех ног от агрессивного тюленя».

Животные стали массово нападать на людей, пытаясь их укусить. Пока шокированные туристы и местные жители не обзавелись новой фобией, ученые поспешили все объяснить.

Оказывается, сейчас такое время, когда мелкая рыбешка ест токсичные водоросли, а уже ею в свою очередь питаются тюлени.

Вот и получается, что животные просто сходят с ума от переизбытка чувств.

Как бы то ни было, если вдруг посреди зимы соберетесь в ЮАР — будьте осторожны.