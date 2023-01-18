Больные «мягкие лапки»: когда в РФ запретят калечащие ветеринарные операции

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По прихоти хозяев в клиниках кошкам удаляют когти, а собакам выдирают клыки и прижигают голосовые связки. После неудачных «процедур» зачастую животные-инвалиды оказываются на улице.

Законодательные власти решили встать на защиту домашних животных. Питомцев хотят уберечь от последствий калечащих операций, которые делают по прихоти хозяев. Например, подрезают голосовые связки у собак и удаляют когти у кошек. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова увидела, к чему приводят такие вмешательства и поняла: вводить запрет действительно пора.

У маленькой Няу ампутированы крохотные пальчики. Итог процедуры «мягкие лапки». Кошка не может никуда запрыгнуть, не в состоянии за что-то ухватиться и защитить себя. Прошлые владельцы решили, что нетронутая мебель и обои куда важнее, чем кошачьи радости и здоровье. Вырвали питомцу когти с корнем, а затем и вовсе выкинули на улицу.

«Были осложнения — недоудаленные когти, которые в процессе прорезались между пальцами, оставляя открытые раны, они были годами открыты. Все это гноилось, пахло», — рассказала волонтер Ольга Поленкова.

Теперь Няу живет у Ольги с другими пушистыми жертвами человеческой бессердечности. У собак удалены связки и зубы — чтобы не кусали. Искалеченная маленькая жизнь — в угоду комфорта владельца. Госдума наконец-то планирует рассмотреть новый законопроект о запрете ветеринарных операций без медицинских на то показаний. Инициативе больше четырех лет.

Под запрет должны попасть ряд операций: удаление когтей и клыков, а также прижигание голосовых связок. Эта процедура сегодня очень популярна среди владельцев маленьких собак, которые не хотят слышать лай. К слову, во многих европейских странах все эти манипуляции давно под запретом. Операция «мягкие лапки» считается одной из самых жестоких. Она длится больше часа. Наркоз животному не помогает, обезболивающее тоже — кошка все чувствует. Некоторые умирают прямо на хирургическом столе. По сути, удаляют не коготь, а часть лапы.

«Сравнить можно просто: отнять две фаланги, и у нас получается ручка — по одной фаланге на каждом пальчике. Это крайне больно, доставляет огромное количество дискомфорта. Для человека это услуга, а для животного — мучение на всю жизнь», — отметила ветеринарный врач Наталья Корнеева.

После «мягких лапок» Сметан Сметаныч не ходил больше двух недель. Из-за постоянной безумной боли почти не ел и не пил. У кота изменился характер — он стал очень злым. Тогда владельцы его, словно вещь, сдали в приют. Ему неприятно передвигаться, он очень плохо пользуется лотком, потому что больно наступать на наполнитель. Но в московских клиниках эта процедура до сих пор пользуется большим спросом. Ценник — от десяти тысяч рублей. Разумеется, о том, что питомец в итоге станет инвалидом, вам не скажут.

«Если вы решились на нее, то можем, делаем. Как вообще кошки переносят? В принципе спокойно», — без смущения говорит ветеринар одной из лечебниц.

Операцию сегодня делают даже на дому! Если закон действительно примут, то владельцам и ветеринарам будут грозить штрафы и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. И никакого заявления в полицию не потребуется. Возможно, тогда эгоистичные хозяева вспомнят, что когда себе делают маникюр, используют все же пилочку, а не хирургический нож.

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