Московские врачи борются на зрение ребенка, раненого взрывом старой петарды
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Фото, видео: Frank Hammerschmidt / ТАСС; 5-tv.ru
Вместе с друзьями школьник поджег остатки фейерверка, найденные у дома.
Подростковое любопытство сыграло злую шутку с компанией московских школьников.
Они нашли во дворе остатки фейерверка, который кто-то уже запускал на новый год. И решили проверить, что будет, если его снова поджечь.
Тот неожиданно начал разрываться. Итог оказался печальным для 13-летнего мальчика, который не успел отбежать.
Один из зарядов попал в лицо, его увезли в больницу. Врачи теперь пытаются сделать всё возможное, чтобы ребенок не ослеп на один глаз.
Этим происшествием занялась прокуратура.