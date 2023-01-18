Магия цифр: как на фоне западных санкций РФ увеличила свой бюджет

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Владимир Путин подвел экономические итоги 2022 года и дал указания на 2023-й на большом совещании с правительством.

О магии цифр сегодня говорил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. России предрекали спад экономики в 20%, однако в реальности он составил меньше 3%. Даже инфляция под контролем. Владимир Путин похвалил «оборонку», аграриев, а вот лесопромышленникам, в первую очередь на северо-западе, нужно подтянуться. Подробности совещания осветил корреспондент «Известий» Георгии Гривенный.

Первое в новом году большое совещание президента с правительством — лучший повод подвести итоги года прошлого, полного самых серьезных вызовов для российской экономики. Бесчисленными пакетами санкций ее хотели парализовать и уничтожить, какую только глубину падения не предрекали так называемые «зарубежные эксперты», а ключевые отрасли не просто выдержали давление, а перешли к уверенному росту.

Европейские ограничения на поставки российских углеводородов привели к странному парадоксу: газа наши компании стали добывать меньше, а денег в бюджет приносить больше.

«Мировые цены на газ существенно, как вы знаете, выросли из-за действия западных стран. В результате российские газодобытчики и экспортеры сработали в последние два года с хорошей прибылью, значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны», — отметил Путин.

Заводы оборонно-промышленного комплекса работают почти без выходных. Глава государства лично обратился к тем, кто своим трудом в цехах оружейных заводов обеспечивает решение всех задач спецоперации.

«Хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной „оборонке“, за напряженный, ответственный труд. Вместе с тем, как уже говорил, ситуация в ряде отраслей требует особого внимания, как со стороны федерального правительства, так и коллег в регионах, на местах», — сказал он.

По словам президента, особую тревогу вызывает положение лесопромышленников северо-запада России. Путин анонсировал даже специально заседание по этому поводу, а пока потребовал от правительства принятия срочных мер помощи. Подчеркнул, что нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубление переработки сырья и материалов на территории РФ.

Дефицит российского бюджета всего в 2-3% ВВП — один из лучших показателей среди стран Большой двадцатки, отметил Владимир Путин. Вместе с тем он обратил особое внимание министров на контроль уровня инфляции. По словам президента, инфляция прямо влияет на доходы граждан. Задачей текущего года он назвал «заметные, ощутимые результаты по увеличению реальных заработных плат, повышению благополучия российских семей».

Выслушав доклады, Путин перешел к поручениям. Главное — создавать резервы, в первую очередь, за счет прогрессирующего сельского хозяйства. Ведь потребность в самой разной российской продукции вскоре может возникнуть во многих частях света.

«Несмотря на все логистические ограничения и по фрахту там, не знаю, и по страховке… Тем не менее это же влет пойдет, понимаете? Уже идет, поэтому нам резервы обязательно нужны!» — сказал российский лидер.

Заключительное и самое важное замечание президента касается абсолютно всех министров. Если уж через «темный лес» 2022-го наша экономика смогла пройти без глобальных потерь, то рассмотреть контуры 2023-го — задача вполне выполнимая.

«Мы понимаем, что происходит, и какие сложности у нас возникнут. Ну и, конечно, если уж мы это понимаем, то мы должны проходить это гораздо более эффективно, чем в 2022 году. Здесь очень важно объективно оценивать все события, очень важно ничего не преувеличивать и не преуменьшать. И здесь важно все реально посчитать», — заключил Владимир Путин.

После того, как мониторы связи с президентом временно погасли, подсчеты правильных траекторий развития начались. От того, насколько они получатся точными, и зависит благополучие всех жителей России.

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