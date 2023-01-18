В Москве после часовой погони со стрельбой задержали лихача на «Ниве»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lilly; 5-tv.ru

Лишенный прав житель столицы на маминой машине разогнался до 180 километров в час. Говорит, был на секретном задании.

Столичным автоинспекторам пришлось пуститься в погоню, чтобы утихомирить водителя «Нивы», который разогнался почти до 200 километров в час. Все происходило на МКАДе, неадекватного лихача преследовали примерно десять экипажей ДПС. По счастливому стечению обстоятельств никто не погиб и не пострадал, но без стрельбы не обошлось. О происшествии рассказал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

«Пацаны, мы участники погони. Впереди нас, наверное, машин десять, летим 160-140 (километров в час). Она что у него спортивная что ли?.. Друзья, он на Ниве!» — удивляются очевидцы на месте событий.

МКАД пестрит красно-синими огнями, десятки полицейских автомобилей не могут догнать нарушителя. Маневрируя между другими участниками дорожного движения, водитель «Нивы» уходит от преследования. Вместо того, чтобы выполнить законные требования инспекторов и остановиться, он давит на газ. Обходит потоки и преграды в виде патрульных автомобилей. Один экипаж даже зацепил.

«Уже три раза перекрывали МКАД, и он все равно не останавливается… Все ***** ему. Все. Прикинь, прорвался! Вон, вон, вон он! Прорвался!» — эмоционально комментируют ситуацию невольные участники погони.

Преследование длилось почти час. Чтобы остановить неуловимую «Ниву», полицейским пришлось применить табельное оружие — стрелять по колесам.

«После того, как выстрелами были повреждены три колеса „Нивы“, машина остановилась, а водителя задержали и доставили в отдел полиции», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вот он, главный участник по-настоящему голливудской погони — 30-летний безработный Тимофей Воронин. На МКАД он выехал на внедорожнике матери и не ради удовлетворения жажды скорости, а с определенной миссией. Говорит, занимался «секретными делами». Настаивает, что алкоголь и наркотические вещества не употреблял.

«Почему не остановились?» — спросили мужчину после задержания.

«Потому что был на задании», — не отводя глаз, ответил он.

В каком состоянии «тайный агент» приступил к секретному заданию теперь определит экспертиза. На водителя составили девять административных протоколов. Прав он и до этого был лишен и благодаря последней миссии, вероятно, нескоро их получит.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео другого происшествия на МКАД — на 101-м километре после столкновения загорелись два автомобиля.