Что даст РФ внесенный Путиным законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Council of Europe Parliamentary; Савостьянов Сергей / ТАСС; ruptly.tv; 5-tv.ru

Россия завершила членство в Совете Европы в марте 2022 года, состоя в нем до этого 26 лет.

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Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы (СЕ) в отношении России юридически закрепляет решения, которые уже были приняты ранее. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Мы с вами живем в период формирования совершенно новых политико-правовых реалий, в которых Россия вынуждена, защищая свой суверенитет, государственность и независимость, принимать ряд законов, которые, в частности, регулируют международные правовые отношения. Поданный президентом законопроект предлагает прекратить действие в отношении РФ международных договоров СЕ и фактически закрепляет де-юре те решения, которые ранее уже были приняты», — пояснила она.

Член Совфеда напомнила, что 25 февраля 2022 года комитет министров СЕ принял резолюцию о приостановлении представительства России в уставных органах организации. Естественно, что в таких условиях дальнейшее пребывание в ней теряло для России смысл. Именно поэтому 15 марта 2022 года она официально уведомила генсека СЕ о прекращении членства и выходе из состава СЕ. Тогда же Россия денонсировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Ковитиди напомнила и то, что 16 марта 2022 года комитет министров СЕ, грубо нарушая устав организации, принял резолюцию о прекращении членства России в организации.

«Сегодня мы совершенно справедливо исходим из того, что указанная Конвенция и иные международно-правовые договора СЕ фактически прекратили свое действие именно с 16 марта и именно в связи с прекращением членства в организации России», — подчеркнула член Совфеда.

Ковитиди пояснила, что в соответствии с ФЗ от 15 июля 1995 года «О международных договорах в РФ», решения о прекращении действия в отношении России международных договоров СЕ, которые были ратифицированы, должны быть приняты в форме федерального закона.

Именно поэтому ранее правительство предлагало президенту денонсировать действие ряда международных договоров СЕ, которые касались России. С принятием предложенного главой государства законопроекта, добавила член Совфеда, необходимо будет внести изменения в ряд других законов, в частности, «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».

«Я твердо уверена, что закон, который был подан президентом, будет принят, потому что его принятие обусловлено необходимостью приведения нормативно-правовой базы, регулирующей международно-правовые отношения, в соответствие с требованиями национального законодательства», — отметила Ковитиди.

Также, по ее мнению, принятие закона не нанесет ущерба международным обязательствам России, учитывая «позитивную роль РФ и исполнение всех международных договоров, которые не противоречат ее интересам».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 17 января президент России Владимир Путин направил в Госдуму проект нового федерального закона, предполагающего прекращение действия международных договоров СЕ в отношении РФ.