Инфографика: что входит в девять пакетов санкций в отношении России

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Евросоюз намерен принять десятый пакет санкций в отношении России.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.

5-tv.ru решил подготовить инфографику о том, что уже входит во все имеющиеся санкции в отношении России.

Первый пакет санкций

Введен 23 февраля в ответ на признание РФ ЛНР И ДНР. Что в себя включает:

санкции против 351 депутата Госдумы;

в «черный список» внесены еще 27 физических и юридических лиц. В том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе;

европейским компаниям запретили вести бизнес с ЛНР и ДНР;

запрет на финансирование российского правительства и ЦБ;

22 февраля ФРГ остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2»;

Второй пакет санкций

Введен 25 февраля в ответ на начало СВО. Предусматривает санкции против еще 78 россиян. В том числе президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина.

запрещено госфинансирование торговли с Россией и инвестиции в РФ;

с 12 апреля ограничен доступ правительства РФ, Центробанка России, Альфа-банка, банка «Открытие», банка «Россия» и «Промсвязьбанка» к европейскому рынку капитала;

запрещены поставки товаров и технологий для нефтепереработки;

26 февраля дополнительно введен запрет на новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов;

Третий пакет санкций

Введен 28 февраля. Что в себя включает:

заморозку активов ЦБ;

расширение персональных санкционных списков;

отключение российских банков от SWIFT;

запрет на продажу, поставку в РФ банкнот, номинированных в евро;

запрет на вещание Sputnik и RT за рубежом;

ограничения на экспорт в РФ навигационных и морских радиокоммуникационных технологий;

Четвертый пакет

Введет 15 марта. Что в себя включает:

еще 15 физических и 9 юридических лиц России;

ограничение на торговлю с Россией товарами из стали;

запрет иметь деловые отношения с рядом российских компаний;

запрет на поставку в РФ предметов роскоши;

Пятый пакет санкций

Введен 8 апреля. Что в себя включает:

запрет на импорт из РФ угля;

ограничение участия компаний из РФ в госзакупках в ЕС;

ограничены сделки с банками;

запрет на заход судов из РФ в порты ЕС;

запрещен экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования;

запрещена деятельность российских транспортных компаний на территории ЕС;

новые персональные санкции;

Шестой пакет санкций

Введен 3 июня. Что в себя включает:

отложенное эмбарго на морские поставки нефти из РФ;

запрет на предоставление услуг компаниям РФ в нефтяной отрасли;

отключение еще ряда российских банков от SWIFT;

запрещено вещание государственных каналов РФ за рубежом;

персональные санкции;

Седьмой пакет санкций

Введен 21 июля. Что в себя включает:

запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота;

новые персональные санкции;

Восьмой пакет санкций

Введен 6 октября. Что в себя включает:

предел цен на морскую транспортировку нефти в третьи страны;

запрет гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах госпредприятий РФ;

запрещено предоставлять РФ финансовые, архитектурные, инженерные и другие услуги;

Девятый пакет санкций

Введен 16 декабря. Что в себя включает:

Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.

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