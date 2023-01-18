Инфографика: что входит в девять пакетов санкций в отношении России
Полный список санкций в отношении России — инфографика
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru
Евросоюз намерен принять десятый пакет санкций в отношении России.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.
5-tv.ru решил подготовить инфографику о том, что уже входит во все имеющиеся санкции в отношении России.
Первый пакет санкций
Введен 23 февраля в ответ на признание РФ ЛНР И ДНР. Что в себя включает:
- санкции против 351 депутата Госдумы;
- в «черный список» внесены еще 27 физических и юридических лиц. В том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе;
- европейским компаниям запретили вести бизнес с ЛНР и ДНР;
- запрет на финансирование российского правительства и ЦБ;
- 22 февраля ФРГ остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2»;
Второй пакет санкций
Введен 25 февраля в ответ на начало СВО. Предусматривает санкции против еще 78 россиян. В том числе президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина.
- запрещено госфинансирование торговли с Россией и инвестиции в РФ;
- с 12 апреля ограничен доступ правительства РФ, Центробанка России, Альфа-банка, банка «Открытие», банка «Россия» и «Промсвязьбанка» к европейскому рынку капитала;
- запрещены поставки товаров и технологий для нефтепереработки;
- 26 февраля дополнительно введен запрет на новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов;
Третий пакет санкций
Введен 28 февраля. Что в себя включает:
- заморозку активов ЦБ;
- расширение персональных санкционных списков;
- отключение российских банков от SWIFT;
- запрет на продажу, поставку в РФ банкнот, номинированных в евро;
- запрет на вещание Sputnik и RT за рубежом;
- ограничения на экспорт в РФ навигационных и морских радиокоммуникационных технологий;
Четвертый пакет
Введет 15 марта. Что в себя включает:
- еще 15 физических и 9 юридических лиц России;
- ограничение на торговлю с Россией товарами из стали;
- запрет иметь деловые отношения с рядом российских компаний;
- запрет на поставку в РФ предметов роскоши;
Пятый пакет санкций
Введен 8 апреля. Что в себя включает:
- запрет на импорт из РФ угля;
- ограничение участия компаний из РФ в госзакупках в ЕС;
- ограничены сделки с банками;
- запрет на заход судов из РФ в порты ЕС;
- запрещен экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования;
- запрещена деятельность российских транспортных компаний на территории ЕС;
- новые персональные санкции;
Шестой пакет санкций
Введен 3 июня. Что в себя включает:
- отложенное эмбарго на морские поставки нефти из РФ;
- запрет на предоставление услуг компаниям РФ в нефтяной отрасли;
- отключение еще ряда российских банков от SWIFT;
- запрещено вещание государственных каналов РФ за рубежом;
- персональные санкции;
Седьмой пакет санкций
Введен 21 июля. Что в себя включает:
- запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота;
- новые персональные санкции;
Восьмой пакет санкций
Введен 6 октября. Что в себя включает:
- предел цен на морскую транспортировку нефти в третьи страны;
- запрет гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах госпредприятий РФ;
- запрещено предоставлять РФ финансовые, архитектурные, инженерные и другие услуги;
Девятый пакет санкций
Введен 16 декабря. Что в себя включает:
Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.
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