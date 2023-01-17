В Великобритании в ужасе от возможностей новейшего оружия России

Express: Путин может потопить НАТО торпедами «Посейдон» в случае конфликта с альянсом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Британские журналисты написали о ядерных торпедах, способных погрузить островное государство в «морскую пучину».

Россия может потопить Великобританию и других членов НАТО с помощью новейших подводных беспилотных аппаратов «Посейдон». Об этом заявил обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс.

По его словам, «российские ядерные торпеды способны „погрузить Великобританию в морскую пучину“». Автора беспокоит, что «Посейдон» практически неуязвим для противника, так как производит минимум шума и обладает высокой маневренностью.

В беседе с 5-tv.ru военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил, что «Посейдон» ошибочно называют «ядерной суперторпедой». На самом деле это автономный подводный необитаемый аппарат, предназначенный для ударов по побережью потенциального противника ядерным зарядом повышенной мощности.

«Посейдон» создавался как средство сдерживания и оружие возмездия, которое доставляет ядерный заряд на любую дальность. Глубина и скорость аппарата исключают возможность перехвата существующими средствами поражения. Неспроста на Западе «Посейдон» уже окрестили «оружием судного дня».

Ранее военный политолог Андрей Кошки в комментарии 5-tv.ru объяснил дикий страх Запада перед российскими «Посейдонами».