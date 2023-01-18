Выжил ли Джек? Джеймс Кэмерон ответил на главный вопрос фанатов «Титаника»

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Многолетние претензии фанатов фильма к финалу эпопеи заставили режиссера поставить точку в этом споре раз и навсегда.

Самая трогательная сцена в легендарном фильме «Титаник» показалась зрителям неправдоподобной. Об этом рассказал сам режиссер картины Джеймс Кэмерон. Для того, чтобы подтвердить теорию о том, что актеры Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо не смогли бы вдвоем поместиться на плавающем обломке двери, режиссер провел научное исследование.

Специально для предстоящего документального фильма «Титаник: 25 лет спустя», Кэмерон нанял профессионалов, чтобы воспроизвести сцену. В итоге получилось, что Роуз и Джек никак не могли бы выжить вдвоем на обломке двери. Видео можно посмотреть тут.

Кадр из к/ф «Титаник», реж. Джеймс Кэмерон, 1997 г.

А ведь в течение многих лет поклонники этого фильма пытались достучаться до режиссера и доказывали, кто как мог, что и Джек тоже смог бы удержался на этой двери. Тогда создатель картины пояснял, что все дело только в плавучести самой двери, а не в желании «убить» своего персонажа. Мол, если бы Джек забрался на плот, он бы перевернулся и утонули оба любовника.

В 1998 году «Титаник» был выдвинут на соискание кинопремии «Оскар» в 14 номинациях, в результате получил 11 статуэток, включая награду «Лучший фильм» 1997 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему крушение «Титаника» стало культовой катастрофой.