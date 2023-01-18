Хирург или косметолог? Алла Довлатова показала свое лицо после процедур

Магдалина Нуар 27

Алла Довлатова показала подписчикам снимки после посещения косметолога

Хирург или косметолог? Алла Довлатова показала свое лицо после процедур

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Фанаты знаменитости очень сомневаются, что она никогда не делала пластических операций.

Российская радиоведущая Алла Довлатова похвасталась снимком своего лица после посещения косметолога.

Знаменитость выложила серию фото «до и после», на которых ее лицо запечатлено крупным планом перед косметической процедурой и после нее. Фанаты звезды заметили отличную работу эксперта: овал лица Довлатовой стал более четким и ушли морщины.

Однако многие пользователи засомневались в том, что это была простая работа косметолога. Некоторые предположили, что радиоведущей могли вживить нити, а это уже работа пластического хирурга. Фото можно посмотреть на сайте «Вокруг.тв».

На просьбы своих подписчиков рассказать правду, 48-летняя ведущая не ответила.

Кстати, она уже не раз рассказывала, что посещает косметолога регулярно, дабы сохранить молодость. Кто знает, может ежедневное посещение косметолога и вправду может творить чудеса?

Недавно Алла Довлатова призналась, что за три недели похудела на семь килограммов. По ее рассказам, она обратилась к диетологу, отказалась от углеводов и ела семгу, яйца, козий сыр и сало.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Довлатова похудела при помощи самой необычной диеты.

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