Может лучше санкции против руководства МВД Германии? Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг

Магдалина Нуар 40

Мария Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг

Может лучше санкции против руководства МВД Германии? Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Активистку задержали накануне во время протестов в Германии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась на тему задержания шведской экоактивистки Греты Тунберг в ФРГ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Когда власти ЕС введут санкции в отношении конкретных полицейских и руководства МВД Германии?» — написала дипломат.

Накануне двадцатилетнюю девушку задержали во время протеста против сноса деревни Лютцерат. Она отказалась покидать данную местность и заявила, что все эти действия абсурдны для 2023 года. Известно, что власти планируют там расширение угольного резерва. Кстати, жителей деревни переселили еще в 2017 году и большую часть построек уже снесли.

Демонстрации в Германии начались 11 января. Экоактивисты попытались прорвать оцепление полиции и помешать сносу построек. Некоторым из них удалось проникнуть в шахты. В столкновениях с демонстрантами полиция применила дубинки и слезоточивый газ. Многие активисты были доставлены в больницу. Всего в протестах принимали участие более 700 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как полиция застряла в грязи при разгоне этой акции протеста.

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