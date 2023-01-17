Путин провел совещание по экономическим вопросам: главное

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

Когда ожидать повышения зарплат и в каких субъектах? Как в России борются с безработицей?

Российская экономика удивила многих экспертов. Несмотря на все сложности, санкции и нестабильную мировую ситуацию, сдаются рекордные объемы жилья, снижается безработица, а предприятия наращивают производство. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент РФ отметил — общий спад составил всего 2,5%, тогда как предрекали 20%! Об итогах прошлого года и новых задачах, которые поставил глава государства, расскажет корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

Вперед, к новым целям

Первое в новом году большое совещание президента с правительством — лучший повод подвести итоги года прошлого, полного самых серьезных вызовов для российской экономики. Бесчисленными пакетами санкций ее хотели парализовать и уничтожить, какую только глубину падения не предрекали так называемые зарубежные эксперты, а ключевые отрасли не просто выдержали давление, а перешли к уверенному росту.

«Многие важнейшие опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность, АПК и, конечно, некоторые другие, за прошлый год не только не сократили, наоборот, даже нарастили объем, создали новые рабочие места. Что во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда», — сказал Владимир Путин.

Путин приводит конкретный пример «санкционного бумеранга», который больно ударил по тем, кто его запустил. Европейские ограничения на поставки российских углеводородов привели к странному парадоксу. Газа наши компании стали добывать меньше, а денег в бюджет приносить больше.

«Мировые цены на газ существенно, как вы знаете, выросли из-за действия западных стран. И в результате российские газодобытчики, экспортеры сработали в последние два года с хорошей прибылью, увеличили платежи в бюджетную систему страны», — подчеркнул российский лидер.

Сейчас многие в России только входят в рабочий ритм после новогодних праздников, а вот заводы оборонно-промышленного комплекса работают почти без выходных. Путин лично благодарит всех, кто своим трудом в цехах оружейных заводов обеспечивает решение всех задач спецоперации.

«Хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряженный, ответственный труд. Его значимость вообще, а сегодня особенно высоки. Вместе с тем, как уже говорил, ситуация в ряде отраслей требует особого внимания как со стороны федерального правительства, так и коллег в регионах, на местах. Прежде всего, речь идет о производствах, которые были ориентированы преимущественно на внешний рынок. Так, остается непростая ситуация в лесопромышленном комплексе», — сказал Путин.

По словам президента, особую тревогу вызывает положение лесопромышленников Северо-Запада России. Путин анонсирует даже специальное заседание по этому поводу, а пока требует от правительства принятия срочных мер помощи.

«Нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубление переработки сырья и материалов именно в нашей стране на отечественных производствах и чистых производственных мощностях. Процесс должен максимально ускориться», — сказал глава государства.

Как ускорился, например, процесс строительства и сдачи нового жилья. Путин сверяется с документами и констатирует: даже под санкциями можно бить отраслевые рекорды.

«Сданы в эксплуатацию рекордные объемы жилья, 101,5 млн квадратных метров. Такого, по-моему, у нас еще не было в новейшей истории. Да и в советские годы, по-моему, не было», — сказал Путин.

Дефицит российского бюджета всего в 2,3%, ВВП — один из лучших показателей среди стран «Большой двадцатки», отмечает Владимир Путин. Вместе с тем президент обращает особое внимание министров на контроль уровня инфляции. Целевой показатель в 4 процента она может и не превзойти. Но это прогнозы, в реальности надо держать руку на экономическом пульсе, не допускать скачков цен и делать все для увеличения уровня реальных доходов каждой российской семьи.

«Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей», — сказал Путин.

Выслушав доклады, Путин перешел к поручениям. Главное — создавать резервы, в первую очередь, за счет прогрессирующего сельского хозяйства.

«Нельзя позволить вытащить все за границу, несмотря на все логистические ограничения. И по фрахту там, не знаю, по страховке. Тем не менее это же влет пойдет, понимаете, уже идет, поэтому нам резервы нужны обязательно», — сказал Путин.

Заключительное и самое важное замечание президента, и оно касается абсолютно всех министров. Если уж через «темный лес» 2022 года наша экономика смогла пройти без глобальных потерь, то рассмотреть контуры 2023 года — задача вполне выполнимая.

«Мы понимаем. что происходит, какие сложности у нас возникнут. Если уж мы это понимаем, то мы должны проходить это гораздо более эффективно, чем-то, что было в 2022 году. Здесь очень важно объективно оценивать все события, очень важно ничего ни завышать, ни занижать, а именно ни преувеличивать, ни преуменьшать. И здесь важно все реально посчитать», — сказал Путин.

После того как мониторы связи с президентом временно погасли, подсчеты правильных траекторий развития начались. От того, насколько они получатся точными, и зависит благополучие всех жителей России.