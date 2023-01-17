Путин разрешил некоторым компаниям не учитывать голоса акционеров из недружественных стран

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Новый указ глава государства подписал сегодня.

Президент РФ Владимир Путин разрешил некоторым крупным отечественным компаниям не учитывать голоса акционеров из недружественных стран при принятии решения. Правило распространяется на организации в сфере экономики, машиностроения, торговли с иностранным участием. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Компании, на которые распространяется данное право, должны соответствовать ряду критериев. Один из них — против владельцев или бенефициаров другими странами либо международными организациями должны быть введены санкции», — сказано в документе.

Также у иностранцев, связанных с недружественными государствами, есть доли в уставном капитале компании не более 50%.

Президент принял такое решение из-за действий США и ряда других стран, которые противоречат международному праву. Пользоваться данным порядком российские компании смогут до 31 декабря 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил кабмину увеличить зарплаты россиян и сделать занятость полной.