На Крымском мосту раньше срока возобновили автомобильное движение

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О временных ограничениях водителей предупреждали заранее.

На участке Крымского моста завершились ремонтные работы. Благодаря этому автомобилисты вновь могут беспрепятственно пользоваться трассой. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

О том, что участок моста между материком и Крымским полуостровом будет перекрыт, сообщалось еще 15 января. Ограничения вводили из-за запланированных ремонтных работ. Они должны были продлиться 17 января с 13:00 до 18:00. Однако их завершили раньше срока.

«Сегодня в 16:50 (по московскому времени — Прим.ред.) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.

Участок Крымского моста оказался поврежден в результате теракта в октябре 2022 года. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский признал причастность Украины к подрыву сооружения.